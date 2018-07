IS hevder å stå bak skytingen i Toronto

utenriks

– Angriperen var en IS-soldat som utførte handlingen som svar på oppfordringen om å gå etter innbyggere i landene i koalisjonen, heter det i en kunngjøring fra gruppens eget propagandaorgan Amaq.

IS gir ingen ytterligere opplysninger eller bevis for sine påstander. Koalisjonen som uttalelsen henviser til, er den internasjonale gruppen av land som slåss mot IS, først og fremst i Irak og Syria. Canada er med i denne koalisjonen.

Det var en ti år gammel jente og en 18 år gammel kvinne som ble drept da en mann åpnet ild i Toronto. For flere av de sårede er tilstanden alvorlig eller kritisk, men stabil.

Skyteepisoden fant sted i nabolaget Greektown sentralt i Toronto rundt klokken 22 lokal tid.

En video viser en svartkledd mann med hatt som spaserer raskt, og som avfyrer tre skudd fra fortauet mot minst én butikk eller restaurant. Politiet har opplyst at den 29 år gamle mistenkte gjerningsmannen døde etter at han havnet i en skuddveksling med politistyrker.

Det er uklart om han ble skutt av politiet eller om han tok sitt eget liv. Flere medier har meldt at han skjøt seg selv etter å ha åpnet ild mot politiet.

Den mistenkte gjerningsmannen er 29 år gamle Faisal Hussain fra Toronto. I en uttalelse fra hans foreldre heter det at sønnen slet med mentale problemer og at han led av depresjon og psykoser.

