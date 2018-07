Beskyldninger om valgfusk i Pakistan

utenriks

Resultatene fra valget onsdag er kraftig forsinket på grunn av tekniske problemer med tellesystemet og stemmer telles nå manuelt, ifølge Pakistans valgkommisjon.

En offisiell opptelling er ventet torsdag kveld lokal tid, men ifølge ubekreftede meldinger som gjengis i lokale medier ligger den tidligere cricketstjernen Imran Khan og partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) an til å få minst 100 seter i nasjonalforsamlingen.

Den pakistanske avisen Dawn skriver at på tross av ledelsen har verken Khan eller noen andre fra partiet så langt kommet med noen offentlig uttalelse.

Et parti må få minst 137 seter for å ha flertall til å kunne danne regjering. Analytikere mener imidlertid en koalisjonsregjering er mer sannsynlig.

Nektet kvinner å stemme

Samtidig kommer det antydninger om uregelmessigheter rundt valget. Ifølge uavhengige Human Rights Commision i Pakistan ble kvinner nektet å stemme ved flere valglokaler. Ved noen valglokaler skal funksjonærer også ha virket partiske mot et bestemt parti, og skal ha spurt velgerne om hvilket parti de ville stemme på.

Valgobservatører fra EU skal offentliggjøre sine observasjoner fredag.

PTIs rival, regjeringspartiet Pakistan Muslim League (Nawaz) (PMLN) og Shahbaz Sharif, har allerede avvist resultatet. Dette fører til frykt for at det vil ta unødvendig lang tid før en ny regjering er på plass etter det blodige valget.

– Det de har gjort i dag, har sendt Pakistan 30 år tilbake i tid. Folk vil ikke tolerere det, sa Shahbaz Sharif på en pressekonferanse.

Også andre har kommet med beskyldninger om valgfusk, blant annet venstreorienterte Pakistan Peoples Party (PPP) som i dag er det nest største partiet i nasjonalforsamlingen.

– 100 prosent rettferdig og transparent

Den pakistanske valgkommisjonen avviser samtidig at det har foregått noe urent spill.

– Dette valget var 100 prosent rettferdig og transparent, sier valgkommisjonens leder Sardar Muhammad Raza.

På forhånd hadde mange regnet med at en koalisjonsregjering ville være et sannsynlig utfall av valget, men den store ledelsen til Khan bidrar nå til økt mistenksomhet.

– Det overraskende høye antallet seter til PTI, selv mens stemmene er under telling, vil være nok til å utløse mistenksomhet fra PPP og PMLN, sier analytiker Michael Kugelman ved Wilson Center i USAs hovedstad Washington til AFP.

Uroligheter under valget

Valget har så langt vært preget av store uroligheter, og frykten er nå at disse urolighetene vil fortsette.

Minst 31 mennesker ble drept og over 40 ble såret da en selvmordsbomber slo til mot et valglokale i Quetta, provinshovedstaden i Balutsjistan, på valgdagen. Tidligere i måneden slo en selvmordsbomber til mot et valgkamparrangement i Mastung i Balutsjistan. 149 mennesker ble drept.

Også andre steder i Pakistan ble valgkampen blodig, og minst 30 mennesker ble drept og mange ble såret i angrep og voldshandlinger.

