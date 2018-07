Ekspert om IS: En tapende organisasjon

utenriks

– Angrepet sier ikke så veldig mye om IS' kapasitet. Dette er en gruppe som har operert i ørkenen øst for mer befolkede områder, og angrepet er ikke ment for å holde på områder og etablere seg, sier Slensvik, som er hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, til NTB.

IS gjennomførte onsdag en rekke angrep i Sweida-provinsen sør i Syria. Minst sju selvmordsbombere utløste eksplosjoner i provinshovedstaden og omkringliggende landsbyer. Deretter skjøt angripere mot soldater og sivilbefolkning.

Minst 246 mennesker, inkludert 135 sivile, er drept, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tilbakegang for IS

Slensvik trekker fram to hovedgrunner til at angrepet rammet Sweida. Den første er at drusere, en gruppe IS anser som vantro, utgjør en stor del av provinsens befolkning.

Den andre er at regjeringsstyrkene til president Bashar al-Assad er opptatt andre steder.

– Regjeringsstyrkene har flyttet seg, noe som har åpnet opp for et angrep. Det nærmeste målet var druserne, som de angriper for å møre opp under en sekterisk konflikt, sier Slensvik.

Ifølge Slensvik er angrepet et eksempel på strategien til en organisasjon som sliter.

– IS har mistet kalifatet sitt, og framstår som en tapende organisasjon. De kan fortsatt gjennomføre spektakulære angrep, men de oppnår ikke samme støtte og sympati som før, sier forsvarseksperten.

Utnyttet maktvakuum

Slensvik sier at IS står svakt økonomisk.

Det går utover rekrutteringen av nye krigere, som de ikke lenger kan verve gjennom tvangsverneplikt i byer som Raqqa, Deir es-Zor og storbyen Mosul i Irak. Det samme gjelder en rekke landsbyer IS kontrollerte rundt om i Syria.

– De har for lenge siden blitt bekjempet som territoriell organisasjon. Tidligere hadde de store landområder, et eget styresett og guvernører. Nå har de blitt en undergrunnsorganisasjon med noen kampavdelinger, som utfører hevnaksjoner, sier Slensvik.

Forventer nye angrep

Midtøsten-eksperten Columb Strack ved analyseselskapet IHS Markit mener at IS først og fremst er på offensiven i Syrias naboland Irak.

– IS har omgruppert og bygger opp sin kapasitet til å rette angrep mot den irakiske regjeringen og sjiamuslimer. De har ingen planer om å gjenopprette noe kalifat. De har fått en nyttig lærepenge om at ethvert territorium de kontrollerer, blir bombet av den amerikanske koalisjonen, sier Strack til VICE News.

På den syriske siden av grensen forventer han nye angrep i Sweida og Damaskus-området de nærmeste månedene. Angrepene vil, ifølge Strack, fortsette helt til Assad-regimet setter av mer ressurser til å drive IS ut av området.

Assad på frammarsj

Slensvik tror ikke Assad kommer til å bruke lang tid på å sikre Sweida.

Regjeringshæren har de siste ukene inntatt store deler av Daraa-provinsen sørvest for Sweida. Den 12. juli heiste soldatene det syriske flagget i provinshovedstaden Daraa.

Det var en viktig symbolsk seier for Assad – sju år etter at Daraa som første syriske by løsrev seg fra de syriske myndighetenes kontroll.

– Han har fått kontroll på stort sett hele det sørlige og sentrale Syria, men har hittil angrepet områder uten beskyttelse fra sterke garantister. Nå gjenstår områdene i nord. Der risikerer han konflikt med Tyrkia og velorganiserte kurdiske militser, sier Slensvik.

(©NTB)