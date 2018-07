Fransk fengselsrømling unnslapp politiet nok en gang

utenriks

Faïd sonet i et fengsel i Reau sørøst for Paris da han gjennomførte den spektakulære flukten med helikopter. Flere væpnede menn bisto i flukten og helikopteret ble senere funnet utbrent.

Omkring 2.900 politifolk søkte etter Faïd uten resultater, og han ble ikke sett igjen før onsdag da en patrulje så 46-åringen og en annen person ved en bensinstasjon i Piscop, en forstad til Paris. Da politiet gikk mot dem raste de av gårde, noe som resulterte i en voldsom biljakt. Det hele endte med at politiet fant bilen forlatt i et parkeringshus.

– De slapp unna med en hårsbredd. Det hele skjedde på noen få sekunder, sier en politikilde.

I den forlatte bilen fant politiet seks forpakninger med eksplosiver og flere falske bilskilt. Ifølge politiet klarte de to trolig å stikke av til fots via trappene i parkeringshuset.

– Oppfinnsom

Frankrikes justisminister Nicole Belloubet har tidligere uttalt at man trenger mye oppfinnsomhet for å klare å rømme på denne måten.

– Du trenger åpenbart mye oppfinnsomhet og en form for urokkelig viljestyrke for å gjennomføre en flukt som denne, sa justisministeren etter at Faïd stakk av.

Faïd satt fengslet med en dom på 25 år etter at han i 2010 tok del i et væpnet ran der en politikvinne ble drept.

Andre gang på rømmen

Det er ikke første gang Faïd er på rømmen. I 2013 flyktet han også fra et fransk fengsel, den gang ved å ta gisler og sprenge seg gjennom murene ved hjelp av dynamitt. Han ble pågrepet igjen seks uker senere.

Karrieren som tyv startet fransk-algerieren på midten av 1990-tallet, da han ledet en bande som sto bak alt fra væpnede ran til juveltyverier og utpressing. Medlemmene ble pågrepet i 1997, og Faïd ble dømt til 30 års fengsel.

Han ble løslatt på prøve etter ti år, men ble i 2011 igjen fengslet.

