Norge gleder seg over nye handelstoner fra EU og USA

utenriks

– Det er gledelig at EU og USA nå snakker sammen. Dette kan være et viktig første skritt for å avverge en handelskonflikt over Atlanteren, sier Hagen.

EU og USA elsker hverandre, erklærte USAs president Donald Trump på Twitter da handelsenigheten ble lagt fram sent onsdag kveld norsk tid.

Som bevis la han ut et bilde der EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker i velkjent stil gir ham et saftig kyss på kinnet inne i Det hvite hus.

Etter møtet opplyste de to at EU og USA skal sette i gang diskusjoner om nulltoll på industrivarer, men diskusjonene skal ikke omfatte biler og bildeler. Samtidig skal de diskutere regulatoriske handelshindringer og reform av Verdens handelsorganisasjon (WTO), mens EU lover å ta grep for å øke importen av soyabønner og flytende naturgass (LNG) fra USA.

Mens forhandlingene pågår, skal det ikke innføres noen nye tollsatser. I tillegg skal USA revurdere ekstratollen som allerede er innført på stål og aluminium.

Hagen framhever diskusjonene om WTO-reform som spesielt interessante for Norge.

– Det er viktig å sikre at det regelbaserte multilaterale handelssystemet fortsetter å være helt sentralt. Dette sikrer norske interesser, sier hun.

(©NTB)