CBS-topp granskes for seksuelle overgrep

utenriks

Anklagene mot Moonves blir angivelig framsatt i en reportasje i The New Yorker fredag, avisen som tidligere i år sørget for at saken mot filmprodusenten Harvey Weinstein begynte å rulle.

Ifølge The Hollywood Reporter, som hevder å kjenne innholdet i artikkelen, anklages Moonves blant annet for å ha kysset og befølt andre uten samtykke.

Reportasjen i The New Yorker skal være signert den tidligere New York Times-journalisten Ronan Farrow, som vant en Pulitzerpris for sine avsløringer om Weinsteins gjentatte overgrep mot kvinner, blant dem en rekke kjente skuespillere.

– Alle anklager om uønsket oppførsel skal tas alvorlig, heter det i en kunngjøring fra styret i CBS, som derfor innleder gransking.

Moonves er en av USAs høyest betalte toppsjefer og har ifølge Forbes en personlig formue på nærmere 6 milliarder kroner.

Nyheten om de angivelige anklagene mot Moonves fikk fredag kursen på CBS-aksjer til å falle med 6,6 prosent.

(©NTB)