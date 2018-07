Nord-Korea gir levninger fra Koreakrigen tilbake til USA

utenriks

Det hvite hus sier at utleveringen er et resultatet av toppmøtet i Singapore i juni, og president Donald Trump sørget fredag for å takke Nord-Koreas leder Kim Jong-un personlig på Twitter.

– Etter så mange år vil dette bli et stort øyeblikk for så mange familier. Takk til Kim Jong-un, skriver Trump.

Ifølge amerikanske myndigheter dreier det seg om levningene av 55 soldater som fredag morgen ble fløyet ut fra Wonsan i Nord-Korea til den amerikanske flybasen Osan utenfor Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Soldater sto giv akt da flyet landet. Deretter ble boksene med levningene båret ut av flyet av æresvakter før de ble fraktet videre i biler. Boksene var dekket av FN-flagg.

Videre til Haiwaii

Levningene skal DNA-testes på basen for å finne ut om de virkelig stammer fra amerikanske soldater, før de blir fløyet videre til Hawaii for grundigere undersøkelser. Onsdag neste uke skal hjemsendelsen markeres med en formell seremoni på Osan-basen.

– Det var et vellykket oppdrag etter omfattende koordinering. Nå vil vi gjøre oss klare til å hedre våre falne før de fortsetter på reisen hjem, sa den amerikanske generalen Vincent Brooks etter at flyet med levningene ankom.

Utleveringen skjer på 65-årsdagen for våpenhvilen mellom Nord- og Sør-Korea etter Koreakrigen. De to landene er teknisk sett fortsatt i krig med hverandre ettersom krigen fra 1950–1953 kun endte med våpenhvile, ikke en fredsavtale.

Leter videre

– Dagens handling representerer et betydelig første steg i å gjenoppta hjemsendelsen av levninger fra Nord-Korea og søket etter om lag 5.300 amerikanere som ennå ikke er kommet hjem, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

I perioden 1996 til 2005 fant amerikanske spesialister levningene av rundt 220 soldater i Nord-Korea. Over 35.000 amerikanske soldater mistet livet under Koreakrigen, og 7.700 er fortsatt savnet, hvorav 5.300 i Nord-Korea.

Levningene av 229 soldater ble hjemsendt fra Nord-Korea mellom 1990 og 2005, men operasjonene ble stanset da forholdet mellom de to landene ble forverret som følge av det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.

Synlig resultat

Ifølge amerikanske tjenestemenn anslås det at Nord-Korea har om lag 200 sett med levninger som er klare for retur til USA.

De første utleveringene gir Trump et synlig resultat fra toppmøtet i Singapore. Trump mener selv at møtet satte en stopper for den nordkoreanske atomvåpentrusselen.

Analytikere mener på sin side at det først og fremst var et symbolsk møte der Trump og Kim gjentok løftene om full atomnedrustning som tidligere ble gitt under et toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in.

(©NTB)