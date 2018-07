Trump truer Tyrkia med omfattende sanksjoner

utenriks

– USA vil innføre omfattende sanksjoner mot Tyrkia for den langvarige fengslingen av pastor Andrew Brunson, en flott kristen, familiemann og et vidunderlig menneske, tvitrer Trump torsdag.

– Han lider sterkt. Denne uskyldige troende mannen må straks løslates, skrev Trump videre.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu svarte kort tid etter.

– Ingen dikterer Tyrkia. Vi vil ikke tolerere trusler fra noen. Rettsstaten gjelder for alle, uten unntak, skriver han på Twitter.

Sent torsdag opplyser en regjeringskilde i Tyrkia at utenriksministeren har hatt en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo om Brunson. Utover dette er det ukjent hva de to snakket om.

Fengslet i over et år

Den evangelisk kristne pastoren ble pågrepet i Tyrkia etter kuppforsøket sommeren 2016 og anklages for å ha bånd til kurdiske PKK, som står på Tyrkias og USAs liste over terroristorganisasjoner.

50-åringen, som kommer fra North Carolina, anklages også for å ha bånd til den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA.

President Recep Tayyip Erdogan anklager Gülen for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia, noe Gülen selv benekter.

Etter halvannet år i varetekt ble Brunson onsdag løslatt fra fengsel og satt i husarrest i påvente av rettssaken mot ham. Nyhetsbyrået Anadolu skrev at overflyttingen skjedde på grunn av helseproblemer.

Byttehandel

Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han opptil 35 års fengsel i Tyrkia. Erdogan har tidligere sagt at pastoren kan løslates i bytte mot at USA utleverer Gülen.

Trump har flere ganger krevd at Brunson blir løslatt og kalte senest i forrige uke fengslingen av pastoren en «skam».

Torsdag truet også visepresident Mike Pence, som selv er evangelisk kristen, med betydelige økonomiske sanksjoner mot Tyrkia dersom den amerikanske pastoren ikke blir løslatt.

(©NTB)