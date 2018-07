USA klarte ikke overholde fristen for familiegjenforening

utenriks

Over 2.500 barn ble skilt fra sine foreldre da Trump-administrasjonen i vår innførte en nulltoleransepolitikk mot migranter som krysset grensa til USA uten riktig dokumentasjon. USAs helseminister Alex Azar sier det dreier seg om «under 3.000» barn til sammen.

Dette skapte reaksjoner over hele verden, og Donald Trump undertegnet senere en presidentordre som omgjorde praksisen med å splitte opp familier, men da var allerede flere tusen barn satt i interneringsleirer ved grensen til Mexico eller sendt til mottakssentre og fosterfamilier rundt om i hele USA.

Fristen for å gjenforene de minste barna med sine foreldre gikk egentlig ut mandag, men en føderal dommer forlenget den med noen dager. Bakgrunnen for dette var at myndighetene sa at de trengte mer tid til å bekrefte identiteten til alle barna og foreldrene deres.

(©NTB)