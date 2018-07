CBS-topp granskes for seksuelle overgrep

utenriks

Anklagene mot Moonves blir framsatt i en reportasje i The New Yorker fredag. Dette er avisen som tidligere i år sørget for at saken mot filmprodusenten Harvey Weinstein begynte å rulle.

I reportasjen skriver journalist Ronan Farrow at seks kvinner har fortalt ham at Moonves seksuelt trakasserte dem i tidsrommet fra 1980-tallet fram til i 2010. Fire forteller om at de ble berørt og kysset uten at de samtykket under forretningsmøter. De to andre hevder at Moonves fysisk skremte dem eller truet med å sette en stopper for karrieren deres.

Fikk sparken

Alle forteller at CBS-toppen ble kald eller fiendtlig etter de avviste ham og at de mener at karrierene deres har lidd som følge av det.

– Jeg ble utsatt for seksuell trakassering. Så fikk jeg sparken for ikke å delta, sier skuespiller og forfatter Illeana Douglas.

Moonves har de senere månedene vært en stemme i #metoo-kampanjen, blant annet ved å bidra til å finansiere en ny kommisjon som skal se nærmere på problemene med overgrep og sjikane i Hollywood.

Douglas sier hun kjente personer knyttet til kommisjonen og vurderte å fortelle dem sin historie, inntil hun så at Moonves var et av medlemmene.

– Jeg synes ikke en rev skal vokte en hønehus, sier hun til The New Yorker.

Tas på alvor

Ronan Farrow har tidligere vunnet en Pulitzerpris for sine avsløringer om Weinsteins overgrep mot kvinner, flere av dem var overgrep mot en rekke kjente skuespillere.

– Alle anklager om uønsket oppførsel skal tas alvorlig, heter det i en kunngjøring fra styret i CBS, som derfor innleder gransking.

Moonves er en av USAs høyest betalte toppsjefer og har ifølge magasinet Forbes en personlig formue på nærmere 6 milliarder kroner.

Nyheten om de angivelige anklagene mot Moonves fikk fredag kursen på CBS-aksjer til å falle med 6,6 prosent.

