Carles Puigdemont har returnert til Belgia

Puigdemont har vært etterlyst internasjonalt av Spania siden Catalonias mislykkede forsøk på å løsrive seg fra Spania sist høst.

Den tidligere presidenten i regionforsamlingen i Catalonia flyktet til Belgia sammen med flere andre separatistledere, men etter et besøk i Finland ble han pågrepet på grensa mellom Danmark og Tyskland.

Avslo spansk begjæring

Spania krevde ham utlevert, men en tysk domstol avslo begjæringen.

Tidligere i måneden trakk Spania tilbake arrestordren, og lørdag morgen returnerte Puigdemont til Belgia, opplyser advokaten Till Dunckel.

Catalonia gjennomførte 1. oktober i fjor folkeavstemning om uavhengighet, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Flyktet i eksil

Folkeavstemningen ga flertall for løsrivelse, og regionforsamlingen fulgte senere opp med å erklære uavhengighet. Forsamlingen ble da avsatt av den spanske regjeringen, Puigdemont og andre katalanske ledere ble siktet for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og det ble utstedt arrestordre på dem.

Flere katalanske ledere ble fengslet, mens Puigdemont og andre flyktet i eksil.

Catalonia har siden gjenvunnet selvstyret og Quim Torra ble i mai valgt til president i regionen. Han er i likhet med Puigdemont kjent som en brennende nasjonalist som ivrer for katalansk løsrivelse.

