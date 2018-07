utenriks

Politiet har ennå ikke oversikten over hendelsesforløpet, men sier at personen bak skytingen er blant de døde og at det ikke er noen fare lenger. Tre personer, to menn og en kvinne, ble først bekreftet døde etter skyting på et pleiehjem i Robstown fredag lokal tid.

Etterpå ble to menn funnet døde i hjemmet til et av ofrene på pleiehjemmet, forteller byrådsleder Herman Rodriguez til Caller Times.

Motivet bak skytingen er ikke kommet fram.

