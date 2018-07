Khans parti hevder å nok ha støtte til å danne koalisjonsregjering

utenriks

– Folket har stemt oss til makten og med guds vilje vil vi danne regjering, sier Fawad Chaudry, talsperson for Khans parti Tehreek-e-Insaf (PTI).

Han utdyper ikke nøyaktig hvor mange i nasjonalforsamlingen som har takket ja for å bli med i en framtidig regjering, og sier det vil bli kunngjort når de folkevalgte samles til innsettelsesseremoni neste uke.

Kommentarene kommer kort tid etter at Pakistans valgkommisjon offentliggjorde de endelige resultatene etter onsdagens valg. Khan sikret seg 115 av de 272 setene i nasjonalforsamlingen som sto på valg, mens hans nærmeste rival, Shahbaz Sharifs Pakistan Muslim League (PML-N) sikret seg 65.

Partiet til tidligere president Asif Ali Zardari, Pakistan's People's Party (PPP) sikret seg 43 seter.

Både PML-N og PPP har uttalt at de avviser valgresultatet. Førstnevnte deltok fredag på en flerpartikonferanse der de sammen med flere andre pakistanske partier laget en strategi for å protestere mot angivelig fusk under valget.

Lørdag demonstrerte mer enn 2.000 tilhengere av det sekulære partiet Awami National Party, som kun fikk ett sete, i byen Charsadda. En mindre demonstrasjon fant også sted i Karachi, Pakistans største by, og partiet har tatt til orde for enda en på mandag.

