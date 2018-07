Nonner over hele verden anklager prester for seksuelle overgrep

utenriks

En undersøkelse gjort av nyhetsbyrået AP viser at det har dukket opp saker med seksuelt misbrukte nonner i Europa, Afrika, Sør-Amerika og Asia, og viser at problemet er globalt og gjennomgående på grunn av nonnenes status i kirken og deres underdanighet overfor mennene som driver den.

En nonne i India har nylig politianmeldt en biskop for voldtekt, noe som for bare et par år siden ville vært helt utenkelig. Men på grunn av metoo-bevegelsen og en større anerkjennelse av at også voksne kan være ofre for overgrep, begynner nå noen nonner å snakke høyt om overgrep.

Sluttet å skrifte

En afrikansk kvinne, som ikke ønsker å stå fram med navn, forteller til AP at hun ble utsatt for overgrep for nesten 20 år siden, da hun skriftet overfor ham.

Overgrepet, i tillegg til en lignende hendelse med en annen prest senere, gjorde at hun sluttet å skrifte.

– Det åpnet et stort hull i meg. Jeg lot som det ikke skjedde, forteller hun.

Denne uken sto også seks nonner fram på nasjonal TV i Chile, hvor de fortalte sine historier om overgrep og hvordan deres ledere ikke gjorde noe for å stoppe det.

Stor rapport

Allerede i en stor rapport fra 1990-tallet ble Vatikanet gjort oppmerksom på problemet med seksuelle overgrep mot nonner i Afrika, uten at det ble gjort noe mer.

I 1994 skrev søster Maura O'Donohue en rapport om en undersøkelse gjort i 23 land over seks år, hvor det blant annet kom fram at 29 nonner hadde blitt gravide i én menighet.

I rapporten kom det fram at nonner var antatt som «trygge» seksualpartnere for prester som fryktet hivsmitte fra prostituerte eller andre kvinner. Rapporten var ikke ment til å bli offentliggjort, men amerikanske National Catholic Reporter publiserte den i 2001. Fram til i dag har ikke Vatikanet opplyst hva, om noe, som ble gjort med informasjonen fra dette materialet.

Vatikanet har heller ikke villet kommentere de nyere sakene fra denne uka.

(©NTB)