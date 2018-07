Streikende taxisjåfører skaper kaos i spanske storbyer

utenriks

Taxisjåførene i Barcelona gikk til streik onsdag og truer med å fortsette på ubestemt tid dersom ikke myndighetene og rettsvesenet gjeninnfører kravet om autorisasjon for sjåfører som kaprer kunder via de populære kjøretjenestene Uber og Cabify.

Mange taxisjåfører tilbrakte natt til lørdag i bilene sine eller i telt de satte opp utenfor, og all trafikk på noen av Barcelonas travleste gjennomfartsårer ble blokkert.

Lørdag gikk også taxisjåførene i Madrid gikk ut i streik, i solidaritet med sine kolleger i Barcelona. Taxisjåfør-forbundet i Madrid hevder alle de 15.000 taxisjåførene i den spanske hovedstaden deltar i protestaksjonen og at det er ventet at aksjonen vil spre seg også til andre byer.

– Alle taxier har spontant stoppet opp, og taxitjenesten i hovedstaden er paralysert, både ved flyplassen og rundt buss- og togstasjoner, sier forbundssekretær Santiago Simon Vicente.

Taxisjåfører fra andre spanske byer har kjørt til Barcelona for å delta i aksjonen der, blant annet fra Bilbao som ligger hele 600 kilometer unna.

Uber og Cabify har inntil videre stanset sine tjenester i Barcelona etter at flere sjåfører ble banket opp av rasende taxisjåfører. To sjåfører er sendt til sykehus.

Unauto, som representerer de to selskapene, har bedt den spanske regjeringen «ta tilbake kontrollen over gatene» og anklager «voldelige» taxisjåfører for å forsøke å forsvare et monopol.

(©NTB)