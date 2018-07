Voldsherjet Mali går til valg

utenriks

– Jeg håper på et stabilt Mali, et fredfullt Mali, sa landets 73 år gamle president Ibrahim Boubacar Keita da han rundet av valgkampen denne uka.

Keita var statsminister fra 1994 til 2000, ble deretter president i nasjonalforsamlingen og ble valgt til president i 2013. Mye tyder på at han vil bli gjenvalgt, men ingen tror at freden vil senke seg over Mali av den grunn.

Mali er en mislykket stat, der de sentrale myndighetene har mistet kontrollen over store deler av territoriet.

Landets 15 millioner innbyggere har det siste tiåret opplevd militærkupp og et tuareg-opprør i nord, der militante islamister fra al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) rykket inn og tok kontroll over flere byer i 2012, blant dem Timbuktu.

Med fransk militærstøtte ble byene gjenerobret året etter, men islamistene kontrollerer fortsatt store deler av det nordlige Mali, der de har innført sharialover.

Utenlandske styrker

FN har hatt en fredsbevarende styrke på 15.000 soldater i Mali siden 2013. Over 100 soldater i MINUSMA-styrken er drept, og fredsoperasjonen regnes i dag som FNs farligste.

Rundt 4.000 franske Barkhane-soldater og et ukjent antall amerikanske soldater er også på plass i landet. Det samme er nå en regional styrke som med støtte fra EU og Norge skal bekjempe terrorisme, og stanse strømmen av migranter fra Sahel-regionen til Europa.

Til tross for det utenlandske militære nærværet kontrollerer de militante islamistene likevel store deler av det nordlige Mali, der det er innført sharialover. De har også gjennomført en rekke angrep mot utenlandske styrker i de sentrale delene av landet den siste tiden.

Advarer mot å stemme

Al-Qaida har advart folk mot å avgi stemme i søndagens valg, og mye tyder på at IS og andre militante grupper vil markere sitt nærvær på valgdagen.

President Keitas får derfor neppe oppfylt håpet om fred, selv om han skulle lykkes med å bli gjenvalgt for fem nye år i søndagens valg.

Den fremste utfordreren blant de 23 øvrige presidentkandidatene, er 68 år gamle Soumaila Cisse. Han har kritisert presidenten for manglende vilje til å løse landets store sikkerhetsproblemer, men har neppe noen patentløsning selv heller.

Landets 66 år gamle tidligere statsminister Cheick Modibo Diarra, en astrofysiker som også har amerikansk statsborgerskap og har jobbet for NASA, kan også komme til å melde seg på i kampen om presidentposten, selv om han levnes små sjanser.

Det store spørsmålet er uansett om valget i Mali vil ha legitimitet, ettersom deltakelsen trolig blir svært lav og anklagene om uregelmessigheter er mange.

(©NTB)