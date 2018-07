Pakistans fengslede eksstatsminister på sykehus

utenriks

Sharif og hans datter Maryam Nawaz Sharif har vært strengt bevoktet i et høysikkerhetsfengsel i byen Rawalpindi siden 13. juli, uken etter at de begge ble dømt til henholdsvis ti og sju års fengsel for korrupsjon.

Spesielle sikkerhetstiltak ble iverksatt da eksstatsministeren ble flyttet fra fengsel til Pakistans institutt for medisinsk vitenskap (PIMS) i Islamabad.

Beslutningen om å overføre ham ble tatt i samråd med myndighetene i Punjab, og i tråd med råd fra leger som understøkte Sharif, sier minister i Punjab-provinsen Shaukat Javed.

Han sier at et elektrokardiogram (EKG) viste at Sharif hadde problemer med hjertet sitt.

– Han har ikke følt seg bra siden han ble fengslet, men myndighetene ville innledningsvis ikke flytte ham til sykehus for behandling, sier Muhammed Mehdi, en talsperson for eksstatsministerens parti PML-N.

Han sier at Sharifs personlige almennlege ikke har fått lov til å besøke ham i fengsel, selv om han har en historikk med diabetes og hjerteproblemer og måtte opereres i 2016.

