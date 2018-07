Tusenvis marsjerte for Nicaraguas biskoper

utenriks

Marsjen kommer etter at Nicaraguas president Daniel Ortega forrige uke blant annet utpekte den katolske kirken som en av dem som ansvarlige for voldsbølgen i landet de siste månedene.

Både katolikker, evangelister og ikke-kristne marsjerte og samlet seg under bilder av jomfru Maria og landets flagg, samtidig som de høylytt krevde frihet og viste sin støtte til kirken med slagordet «biskop, kompis, folket er med deg».

Anklager

President Ortega har uttalt at katolske biskoper, som har forsøkt å få i gang dialog mellom ham selv og opposisjonen, «oppfører seg som kupplanleggere». Ortega hevder at flere kirker har våpenlagre og samarbeider med demonstranter. Han omtalte også biskopene som «terrorister».

Uttalelsene kom i forbindelse med at presidenten holdt tale under markeringen av 39-årsjubileet for revolusjonen. Motreaksjonene har vært mange.

– Den ekstremt kritiske situasjonen tatt i betraktning, har kirken i går, i dag og alltid gitt en stemme til de som ikke har en stemme, sa prest Silvio Fonseca som deltok på marsjen.

Solidaritet

En sterk følelse av samhørighet og solidaritet synes å prege demonstrantene. Henry Aguilar, en 55 år gammel evangelist, fortalte nyhetsbyrået AFP at ikke-katolske kirker har sluttet seg til «pilegrimsferden», opptogene for å støtte de katolske biskopene «fordi vi er nicaraguere, og det samme systemet som angriper dem, angriper også oss».

Totalt har minst 448 personer mistet livet i de voldelige opptøyene som har funnet sted i Nicaragua de siste tre månedene, ifølge menneskerettighetsgruppen ANPDH.

