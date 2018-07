36 kvinner og barn bortført av IS i Syria

utenriks

Kvinnene og barna tilhører folkegruppen drusere, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Drusere utgjør den største delen av befolkningen i Sweida-provinsen sør i Syria.

Fire av kvinnene har klart å rømme, mens to andre er døde, sier sjef Rami Abdulrahman i SOHR.

17 menn fra de samme områdene er savnet, men det er uklart om også de er bortført, sier han.

IS har foreløpig ikke tatt på seg ansvar for bortføringene.

Onsdag ble over 220 mennesker drept i en rekke selvmordsaksjoner og andre angrep fra IS i Sweida-provinsen sør i Syria. Blant ofrene for onsdagens blodbad var minst 127 sivile. De øvrige tilhørte regimevennlig milits, de aller fleste av dem lokale innbyggere som hatt tatt til våpen for å forsvare sine hjem.

IS-krigere skjøt også innbyggere i deres hjem, før den ytterliggående islamistgruppa inntok flere landsbyer i provinsen, ifølge SOHR.

Regimets styrker drev imidlertid IS-krigerne ut av landsbyene før dagen var omme.

(©NTB)