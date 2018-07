utenriks

Tsipras besøkte mandag morgen landsbyen Mati, som ble verst rammet av brannene som kom ut av kontroll 23. juli. 25 personer er fortsatt savnet.

På Twitter skrev statsministeren at han møtte innbyggere, teknikere, soldater, brannmannskaper og frivillige.

Da forsvarsminister Panos Kammenos besøkte en av de hardest rammede landsbyene torsdag, ble han skjelt ut av rasende innbyggere som fortalte at brannvesenet ikke engang var klar over at det brant da de ble kontaktet.

(©NTB)