Mugabe er fortsatt en maktfaktor i Zimbabwe

Mandagens valg er det første siden den autoritære Mugabe (94) ble fjernet som president i fjor av landets generaler.

Sittende president Emmerson Mnangagwa, en gang Mugabes allierte, senere hans fiende, blir utfordret av opposisjonsleder Nelson Chamisa.

En omstridt uttalelse fra Mugabe bare timer før valglokalene skulle åpne har skapt ytterligere spenning mellom de to rivalene.

Brannfakkel

På en ekstraordinær pressekonferanse søndag sa Mugabe, som i tiår har vært selve legemliggjørelsen av regjeringspartiet ZANU-PF, at han ikke ville stemme på sitt gamle parti.

Han var fortsatt opprørt over at han ble tvunget til å fratre etter 37 år ved makten og sa at hele valget var udemokratisk.

Mugabe antydet at han snarere ville stemme på opposisjonsleder Chamisa. Dette grep Mnanagawa raskt tak i og sa at en stemme for Chamisa er en stemme for den avsatte presidenten.

Mugabe lurer i kulissene

– Enten stemmer dere for Mugabe, gjennom å stemme på Chamisa, eller dere stemmer for et nytt Zimbabwe under min ledelse, sa president Mnanagawa.

Chamisa avviste mandag hele problemstillingen, da han møtte opp for å stemme i en forstad til hovedstaden Harare.

– Den slags bakvaskelser avfeier jeg fullstendig. Vi kommer til å vinne dette valget, sa Chamisa til jublende tilhengere.

For mine barns skyld

– Jeg må gjøre dette. Jeg trenger å se et bedre Zimbabwe for mine barns skyld. Det har vært vanskelig, sier 28 år gamle Tawanda Petru, som har møtt opp for å stemme i en bydel i Harare der flesteparten av innbyggerne er fattige.

Hele 23 kandidater stiller ved presidentvalget, men det er bare to som kan vinne: den 40 år gamle utfordreren Chamisa eller den 75 år gamle Mnanagawa.

Om lag 5,5 millioner mennesker er registrerte velgere. Flere tusen valgobservatører, blant annet over 100 fra EU, er i landet for å se hva som skjer rundt i valglokalene.

