Apples kvartalsresultat bedre enn forventet

Beløpet tilsvarer nær 94 milliarder kroner. Det amerikanske teknologiselskapet øker overskuddet til tross for at det selger færre telefoner av typen iPhone enn hva analytikerne hadde regnet med. Økningen skyldes ikke minst at selskapet selger flere av den dyreste iPhone-modellen.

Omsetningen i årets andre kvartal steg samtidig med 17 prosent sammenlignet med samme periode ett år tidligere, og endte på 53,3 milliarder dollar. Til sammen solgte selskapet 41,3 millioner telefoner.

– Vi er begeistret over å kunne rapportere Apples beste kvartalsresultat i juni noensinne, og det er vårt fjerde kvartal på rad med tosifret økning i omsetningen, sier Apples toppsjef Tim Cook da kvartalsrapporten ble lagt fram tirsdag.

