Avis: Facebook har avdekket ny kampanje for å påvirke valg i USA

utenriks

Det sosiale mediet planlegger angivelig å offentliggjøre informasjon om saken i løpet av tirsdagen. Folkevalgte i Kongressen skal allerede være informert.

Kampanjen er knyttet til polariserende politiske saker, ifølge New York Times. En av disse er en ny versjon av fjorårets høyreradikale demonstrasjon i byen Charlottesville.

Hvem som står bak kampanjen, skal ikke være bekreftet. Men den har likhetstrekk med kampanjer på sosiale medier før presidentvalget i 2016 som Russland mistenkes for å ha stått bak. Et av målene den gang var trolig å bidra til at Donald Trump vant valget.

