Minst 15 drept da væpnede menn stormet flyktningkontor i Afghanistan

utenriks

Angrepet startet tirsdag formiddag og pågikk i flere timer. Minst 15 mennesker ble drept og like mange såret.

Provinsguvernørens talsmann Attaullah Khogyani opplyser at minst to eksplosjoner ble utløst før gjerningspersonene brøytet seg vei inn i de regionale kontorene som tilhører Afghanistans departement for flyktninger og bosetting.

I en annen hendelse kjørte en buss på en veibombe i det vestlige Afghanistan. Minst elleve passasjer ble drept, blant dem flere kvinner og barn. Bussen var på vei fra Herat-provinsen til hovedstaden Kabul.

Internasjonal by

Før angrepet i Jalalabad begynte var representanter for utenlandske givere og organisasjoner i møte med afghanske tjenestemenn i bygningen, ifølge Khogyani. Flere internasjonale organisasjoner har også kontorer i denne delen av Jalalabad, som er hovedstaden i provinsen Nangarhar.

– Jeg så en svart Toyota Corolla slippe av tre væpnede menn ved porten til departementet for flyktninger og bosetting. En av mennene sprengte seg selv ved porten, mens to andre gikk inn i bygningen, forteller et øyenvitne.

Provinsrådets talsmann Zabihullah Zemarai omtaler hendelsen som et koordinert Taliban-angrep.

Ingen har tatt ansvaret

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet, og både Taliban og IS er aktive i Nangarhar-provinsen.

Afghanske sikkerhetsstyrker reagerte raskt og fikk evakuert alle de utenlandske deltakerne på møtene i departementet, ifølge Khogyani.

I helgen ble minst fire mennesker drept og flere andre såret da væpnede menn stormet en jordmorskole i Jalalabad.

(©NTB)