Norske Gaza-aktivister fortsatt i fengsel

utenriks

Al Jazeera-journalister er løslatt, opplyser organisasjonen Ship to Gaza Norway i en pressemelding tirsdag. Fra før er det kjent at to isralske borgere er løslatt.

Blant de norske aktivistene er bystyremedlem Mikkel Grüner (SV) fra Bergen og nestleder Gerd von der Lippe i Ship to Gaza Norway.

Søndag ble Kårstein, som seiler under navnet Al Awda («Tilbakekomsten»), stanset av den israelske marinen i internasjonalt farvann 53 nautiske mil fra Gazastripen. Kårstein hadde medisinsk utstyr og aktivister fra en rekke land om bord. Toktet føyer seg inn i en rekke forsøk siden 2010 på å bryte den israelske blokaden av den lille palestinske enklaven lengst øst i Middelhavet.

De pågrepne aktivistene ble brakt til Givon-fengselet i Ramla.

