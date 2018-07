Trumps valgkampsjef møter i retten

utenriks

Manafort er ett av de første ofrene for spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning. 69-åringen er rett nok ikke tiltalt for ulovligheter knyttet direkte til det Mueller etterforsker, nemlig anklager om at Trump i all hemmelighet inngikk en avtale med russiske myndigheter om bistand i valgkampen i 2016.

Mueller fant derimot at Manafort og hans forretningspartner Rick Gates hadde mottatt store beløp fra partiet til Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for amerikanske skattemyndigheter. Han skjulte også at han var betalt lobbyist for Janukovitsj.

Skatteparadiser

Ifølge tiltalen skal Manafort ha mottatt nærmere 250 millioner kroner i såkalt konsulenthonorar fra Ukraina, og pengene ble hvitvasket ved hjelp av skatteparadiser og brukt på en råflott livsstil.

Janukovitsj, som ble styrtet i 2014, regnes som en nær alliert av Russland, men Manafort er ikke tiltalt for å ha videreformidlet ulovlige valgkampbidrag.

Påtalemyndigheten vil føre 35 vitner i saken mot Trumps tidligere valgkampsjef, som først ble satt i husarrest, men som i midten av juni ble satt i varetekt i påvente av at saken mot ham skulle komme for retten.

Nekter straffskyld

Manafort nekter straffskyld og er den eneste av de 32 som Mueller hittil har tatt ut tiltale mot, som ikke har inngått avtale med påtalemyndigheten.

Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og tidligere økonomiske rådgiver Rick Gates har inngått slike avtaler i bytte mot straffereduksjon, mens mange av de øvrige tiltalte er russiske statsborgere og dermed utenfor USAs rekkevidde.

I april i år innrømmet den nederlandske advokaten Alex van der Zwaan å ha løyet overfor Muellers etterforskere om sine kontakter med Gates og en russisk etterretningsagent, og han slapp dermed med en dom på 30 dagers fengsel.

