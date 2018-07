Ungt palestinsk ikon vil bli advokat

utenriks

– Med Guds hjelp vil jeg studere juss, sier Tamimi i et intervju med The Guardian.

Den da 16 år gamle Tamimi ble verdenskjent da hun for åpent kamera skjelte ut, dyttet og fiket til en israelsk soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdsplass i landsbyen Nabi Saleh på den okkuperte Vestbredden i desember i fjor.

Fire dager senere stormet israelske soldater Tamimi-familiens hus og tok henne til fange. En israelsk militærdomstol dømte henne til åtte måneders fengsel.

Mottatt som helt

Dommen høstet protester fra blant andre Amnesty International, som er sterkt kritiske til Israels fengsling av mindreårige.

Lørdag ble hun løslatt og mottatt som en helt i hjemlandsbyen Nabi Saleh på den okkuperte Vestbredden.

Kampen mot israelsk okkupasjon har hun ikke tenkt å oppgi, men hun nekter å se på seg selv som et offer.

– Det er de som er ofre

– Jeg er ikke et offer for okkupasjonen. 15 år gamle bosetterbarn og jøder som bærer gevær, det er de som er okkupasjonens ofre, sier hun til The Guardian.

– Jeg er i stand til å skille mellom rett og galt, det er ikke de, fortsetter hun.

– De ser ikke klart, hjertene deres er fylt av hat og forakt mot oss palestinere. Det er de som er ofre, ikke jeg. Jeg er en frihetskjemper, jeg kommer aldri til å bli noe offer, sier Tamimi, som nå pryder veggmalerier, plakater, bannere og T-skjorter verden over.

