Kaotiske forhold venter flyktninger og migranter i Spania

Bare siden fredag har over 1.500 flyktninger og migranter tatt sjøveien fra Nord-Afrika til Cádiz-provinsen, og det spanske mottaksapparatet er overveldet.

Søndag ble halv- og helnakne badegjester i Tarifa vitne til at en gummibåt med flyktninger og migranter landet på stranda og at flere titalls mennesker hoppet i land og sprintet inn på land.

De fleste som ankommer, blir fraktet til havnebyen Algeciras der politistasjoner og provisoriske mottak i idrettsanlegg er overfylte, og der mange av de nyankomne derfor må tilbringe nettene under åpen himmel.

Mange av dem som sist har ankommet, sover nå på dekket av et oransje redningsfartøy som ligger til kai, mens andre har laget seg provisoriske senger på fortau.

Stekende sol

Sengen til 18 år gamle Glenn Alban fra Kamerun er noen sammentråkkede pappkasser, og han har spent opp et teppe fra Røde Kors mellom et gjerde og en veiblokk som beskyttelse mot den stekende sola.

To små måltider om dagen – melk og kjeks til frokost, og juice og sandwich til middag – er alt han får, og det begynner å tære både på krefter og tålmodighet.

– Som dere kan se, er det vanskelig. Det er så varmt. Jeg regnet ikke med å måtte bli her så lenge. Jeg er sjokkert, jeg kan ikke tro det, sier Alban, som bodde to år i Marokko før han tok sjøveien til Europa.

Før politiet har identifisert og registrert ham, får han ikke forlate havneområdet, og Alban legger ikke skjul på at han er skuffet over spanske myndigheter.

– Under kontroll

Spanias innenriksminister Fernando Grande-Marlaska besøkte Algeciras i helgen og nektet for at mottaksapparatet har brutt sammen.

– Situasjonen er absolutt under kontroll og kontrollerbar, sa han.

Politifolk og hjelpearbeidere som jobber blant dem som ankommer, er av en annen oppfatning. De etterlyser planlegging fra myndighetenes side og forteller om manglende finansiering og underbemanning.

– Antallet migranter som ankommer er betydelig, og det samme er mangelen på midler til å ta imot dem, forteller lederen for Cádiz-avdelingen til den spanske politiforeningen (SUP), Carmen Velayos.

Rømmer

I henhold til spansk lov skal flyktninger og migranter registreres innen 72 timer, men dette skjer ikke. Forholdene i Cádiz-provinsen betegnes som stadig mer kaotiske, og søndag rømte 62 mennesker fra et provisorisk mottak i et lagerhus i Barbate.

Myndighetene kan verken skaffe nok madrasser, tepper eller mat til dem som ankommer, konstaterer Ana Rosado i Andalusian Pro-Human Rights Association (APDHA).

I flere områder har lokale ledere derfor bedt innbyggerne om å donere mat og drikkevann for å hjelpe de nyankomne, forteller hun.

– Myndighetene er komplett overveldet, sier Rosado.

Politisk strid

Strømmen av flyktninger og migranter fra Nord-Afrika de siste månedene, har også vakt politisk strid i Spania.

Opposisjonen hevder at statsminister Pedro Sanchez, som overtok i juni, oppmuntret til nye ankomster da han tok imot to redningsfartøy med flyktninger og migranter som Italia nektet å ta imot.

Sosialistregjeringen avviser dette og viser til at den økte tilstrømmingen startet for over ett år siden, da konservative Partido Popular (PP) hadde regjeringsmakten i Spania.

Sanchez hevder også at den forrige regjeringen burde ha styrket beredskapen og mottaksapparatet.

