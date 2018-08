Russiske journalister drept i Den sentralafrikanske republikk

utenriks

Det russiske nettstedet Investigation Control Centre (TsUR) opplyser at de tre journalistene Kirill Radtsjenko, Alexander Rastorgujev og Orkhan Dzjemal var på oppdrag for dem for å granske virksomheten til den såkalte Wagner-gruppen, et russisk sikkerhetsselskap som har leiesoldater i flere land.

TsUR finansieres av den tidligere russiske oljemagnaten Mikhail Khodorkovskij, som lever i eksil i London.

Khodorkovskij var en gang Russlands rikeste mann, men ble dømt for korrupsjon og sonet ti år i fengsel. Han er kjent som en av president Vladimir Putins krasseste kritikere.

Wagner-gruppen

Wagner-gruppen er knyttet til en russisk forretningsmann som skal ha nære bånd til Putin.

Khodorkovskij bekrefter at de tre journalistene i TV-teamet var støttet av ham og at de jobbet på et prosjekt med tittelen «Russiske leiesoldater».

Myndighetene i Den sentralafrikanske republikk opplyser at de tre russiske journalistene ble stanset og bortført av rundt ti menn, som bar turban på hodet og snakket arabisk. De ble kort tid etter funnet drept utenfor byen Sibut, rundt 300 kilometer nord for hovedstaden Bangui.

Journalistenes sjåfør slapp levende fra angrepet og har fortalt at gruppen ble utsatt for et bakholdsangrep.

Tror det var ran

Redaktøren i TsUR, Andrej Konjakhin, tror ikke at de tre journalistene ble drept på grunn av oppdraget de var ute på, men at de ble utsatt for et ran.

Den sentralafrikanske republikk er et voldsherjet land, som til tross for sine store naturressurser er blant verdens fattigste.

President Faustin-Archange Touadera kontrollerer kun en liten del av landet utenfor Bangui, mens ulike militsgrupper styrer resten.

(©NTB)