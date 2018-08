Spania forbereder seg på hetebølge med over 40 grader

utenriks

Spanias meteorologiske institutt sier at åtte provinser i den sørlige regionen Andalucía og området rundt Madrid er spesielt utsatt under varmebølgen som begynner å gjøre seg gjeldende onsdag.

Ytterlige et tjuetall provinser er satt beredskap på et noe lavere nivå. Men verst kan det bli i dalførene der Spanias tre største elver løper. Her kan temperaturene komme opp i 44 grader torsdag og fredag.

Myndighetene advarer mot å oppholde seg ute i de varmeste timene på dagen. Alle blir bedt om å drikke mye og holde hus og biler så kjølige som mulig.

