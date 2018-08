Trump ber om at Russland-etterforskning stanses

utenriks

– Dette er en fryktelig situasjon, og justisminister Jeff Sessions bør stanse denne oppkonstruerte heksejakta med en gang, før den fortsetter å sverte vårt land, skriver Trump på Twitter onsdag.

Presidenten kaller også Muellers team av etterforskere «en skam for USA».

Senere på dagen understreket Trumps talsperson Sarah Sanders at Trump ikke har kommet med noen ordre om å stanse etterforskningen.

Hun forsikret også at presidenten ikke hindrer politi og rettsvesen i å gjøre jobben sin, og at han kun gir uttrykk for sine synspunkter.

Sessions erklærte seg i fjor inhabil i saker knyttet til Russlands antatte forsøk på å påvirke den amerikanske valgkampen. Det er visejustisminister Rod Rosenstein som er den ansvarlige i departementet for Muellers virksomhet.

Manafort i retten

Mueller og hans folk forsøker å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter om å sverte Hillary Clinton i den amerikanske valgkampen i 2016.

Etterforskningen har imidlertid også ført til at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er blitt tiltalt for skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet. Rettssaken mot Manafort begynte tirsdag, og han kan få mange år i fengsel hvis han blir funnet skyldig.

De første to dagene i retten har i stor grad handlet om Manaforts forbruk. Aktoratet mener han har levd et luksusliv som det var umulig å finansiere med inntektene han har oppgitt for skattemyndighetene.

Refs fra dommer

Dommeren T.S. Ellis mener imidlertid at aktoratet har brukt for mye tid på å dokumentere Manafort overdådige livsstil.

– Det er ikke en forbrytelse å være rik, sa Ellis under rettsmøtet onsdag og advarte også aktoratet mot å bruke begrepet «oligarker» om rike ukrainere. Dommeren mener at ordbruken insinuerer at Manafort er «et usselt menneske fordi han omgikk usle mennesker».

Aktor Greg Andres argumenterte på sin side for at Manaforts forbruk er viktig for saken.

– Dommer, dette er ikke et forsøk på å bevise at Manafort sløste med penger. Det er bevis på hans inntekt, sa Andres.

Omstridt møte

Manafort var en av dem som var til stede på det mye omtalte møtet i Trump Tower sommeren 2016, der Trumps eldste sønn angivelig skulle få kompromitterende materiale om Hillary Clinton fra en russisk advokat med tette bånd til Kreml.

Skatteunndragelsen og banksvindelen han nå er tiltalt for, er imidlertid knyttet til at han skal ha mottatt millioner av dollar i honorarer fra det tidligere ukrainske regjeringspartiet i forbindelse med at han jobbet som lobbyist for landets tidligere president, russiskvennlige Viktor Janukovitsj.

Trump leverte en serie twittermeldinger onsdag der han forsøkte å distansere seg fra Manafort som ledet valgkampen hans et par måneder i 2016.

