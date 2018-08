Trump tror samtaler med Iran er rett rundt hjørnet

utenriks

– Jeg har på følelsen at de vil snakke med oss veldig snart. Men kanskje ikke, og det er også ok. Jeg håper det ordner seg med Iran. Vi har mange vanskeligheter akkurat nå, sa Trump på et valgkampmøte i Tampa i Florida.

I mai besluttet Trump å trekke USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram og kunngjorde at han i stedet vil gjeninnføre strenge økonomiske sanksjoner mot Iran. Tidligere denne måneden kom den amerikanske presidenten også med en rekke advarsler og trusler mot Iran og president Hassan Rouhani, noe som ikke falt i god jord.

Mandag åpnet Trump for å forhandle med Iran, men iranerne har så langt vært tydelige på at et møte er uinteressant for dem.

– Herr Trump! Iran er ikke Nord-Korea som takker ja til ditt tilbud om et møte. Ikke engang presidenter etter deg vil se den dagen komme, sa general Mohammad Ali Jafari tidligere tirsdag, ifølge det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Fars.

– Populær

Den amerikanske presidenten, som er i Florida for å vise sin støtte til både Rick Scott og Ron DeSantis i kampen om guvernørvervet i delstaten, benyttet også anledningen til å snakke om seg selv.

– Jeg kan være mer presidentaktig enn noen annen president i historien. Bortsett fra Abe Lincoln med den store hatten, sa Trump til forsamlingen, og viste til den ikoniske republikanske presidenten som ledet landet gjennom borgerkrigen og avskaffet slaveri.

Trump hevdet også å være den mest populære personen i det republikanske partiet noensinne.

– Dette må være den største bevegelsen i vårt lands historie, og for å fortsette må vi velge flere republikanere, sa Trump.

Demonstrasjon

Utenfor lokalet hvor møtet ble holdt, hadde det samlet seg en rekke demonstranter. En av de første til å møte opp var guvernørkandidat og milliardær Jeff Greene. Han parkerte en buss utenfor lokalet, som var dekorert med ordene «Trumps verste mareritt».

En annen demonstrant holdt opp et skilt med bilde av Trump og den russiske presidenten Vladimir Putin mens han spilte The Beatles' «Back in the U.S.S.R.» gang på gang.

