Pence tok imot levninger fra Koreakrigen

Utleveringen skjedde på 65-årsdagen for våpenhvilen mellom Nord- og Sør-Korea.

– I dag er det kun Gud som vet hvem de (soldatene) er, men snart vil også andre kjenne deres navn, sa Pence under markeringen ved militærbasen Hickam Air Force Base på Hawaii.

De 55 kistene som offisielt ble utlevert til USA onsdag, antas å inneholde levninger fra amerikanske soldater. Forhåpentligvis vil DNA-tester kunne avsløre noen av soldatenes identiteter.

35.000 døde

For visepresidenten har Koreakrigen en særlig stor betydning, fordi hans far selv tok del i den.

– Han kom hjem med en medalje på brystet. Men min far, som døde for 30 år siden, fortalte oss alltid at de virkelige heltene var de som ikke kom hjem igjen, sa Pence.

Over 35.000 amerikanske soldater mistet livet i løpet av Koreakrigen mellom 1950 og 1953. Omkring 7.700 har fortsatt status som savnet, 5.300 av dem i Nord-Korea. Krigen pågår i teorien fortsatt, ettersom den kun endte med våpenhvile, ikke en fredsavtale.

Utleveringen av levningene er del av avtalen som ble inngått mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

Stoler på Nord-Korea

Kistene ble allerede fredag morgen fløyet ut fra Wonsan i Nord-Korea til den amerikanske flybasen Osan utenfor Sør-Koreas hovedstad Seoul. Levningene ble DNA-testet på basen for å finne ut om de virkelig stammer fra amerikanske soldater, før de nå har blitt fløyet videre til Hawaii for grundigere undersøkelser. Det foreligger foreløpig ingen resultater.

– Jeg vet at president Trump er takknemlig for at Kim holder sitt ord. Vi stoler på at levningene er fra amerikanske soldater, sa Pence under seremonien onsdag.

Fra 1996 til 2005 gjennomførte USA og Nord-Korea i fellesskap 33 bergingsoperasjoner der de samlet inn levninger fra totalt 229 amerikanske soldater. I dag er 153 av disse identifisert.

