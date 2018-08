Tidligere finansminister skal kjempe om å bli Brasils president

utenriks

Henrique Meirelles tilhører det samme partiet som den avtroppende og meget upopulære presidenten Michel Temer.

Den brasilianske demokratiske bevegelsen (MDB) har hatt for vane å ikke stille med en egen presidentkandidat, slik at det i stedet lett kan inngå i koalisjoner med andre partier. Nå gjør imidlertid partiet et unntak.

– Mitt kandidatur har som mål å gjenopprette selvtillitens ånd i Brasil, sa Meirelles etter at han ble nominert til presidentkandidat under partiets landsmøte i Brasilia torsdag.

Meirelles antas å ha svært liten sjanse til å vinne valget i oktober, selv om mange i finansmiljøet mener han er et godt valg.

Årsaken til at Temer nå er president, er hans rolle som visepresident under den sosialistiske presidenten Dilma Rousseff. Hun ble i 2016 stilt for riksrett og måtte gå av som følge av en stor korrupsjonsskandale. Dermed overtok Temer roret.

Meirelles var sentralbanksjef mellom 2003 og 2010, mens sosialisten Luiz Inacio Lula Silva var president, og i denne perioden opplevde Brasil en kraftig økonomisk opptur.

Da Meirelles senere ble finansminister, opplevde imidlertid landet flere magre år. I 2016 krympet økonomien med 3,6 prosent, og i fjor vokste den med kun 1 prosent. Samme vekst er ventet i år.

Lula leder på meningsmålingene med over 30 prosents oppslutning, men valgkommisjonen kommer trolig til å nekte ham å stille i valget ettersom han er dømt for korrupsjon.

