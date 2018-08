USA anklager Russland for vedvarende forsøk på valginnblanding

utenriks

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton hadde med seg flere etterretningstopper da han torsdag bedyret at Det hvite hus gjør alt i sin makt for å hindre dem som måtte prøve å påvirke amerikanske valg.

– President Trump har ikke og kommer ikke til å tolerere innblanding i USAs representative styresett, skriver Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton i et brev til Demokratene i Senatet.

Han svarer på den voksende kritikken fra begge partier mot Det hvite hus for mangel på en tydelig nasjonal strategi i forkant av høstens mellomvalg.

Splittelse

Amerikanske myndigheter anklager Russland for å drive med en omfattende kampanje for å påvirke folkemeningen i USA og kommende valg.

– Vi ser fortsatt en bred meldingskampanje fra Russland for å svekke og splitte USA, sier nasjonal etterretningsdirektør Dan Coats.

Han legger imidlertid til at etterretningstjenesten ikke har sett den samme type «robuste» kampanjen som i forkant av presidentvalget i 2016.

Coats og Bolton møtte pressen sammen med sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen, NSA-direktør Paul Nakasone og FBI-direktør Christopher Wray for å forsøke å forsikre det amerikanske folk om at de gjør alt de kan for å håndtere trusler mot valget.

De frykter at russerne vil forsøke å påvirke både valget i høst og valget i 2020.

Trump snudde

Det er bare noen uker siden Trump offentlig undergravde konklusjonene fra amerikansk etterretning om russisk valginnblanding. Etter kraftig kritikk fra partifeller i Republikanerne snudde Trump og sa at han godtar disse konklusjonene.

Torsdag sier Bolton at Trump står i spissen for en «enestående innsats for å straffe Russland» for forsøk på å påvirke amerikanske valg.

Både Wray og Coats avviser torsdag påstander om at Trump, som gjentatte ganger har benektet at Russland bidro til valgseieren, ikke tar saken alvorlig.

Da Trump møtte Russlands president Vladimir Putin tidligere i sommer, nektet amerikaneren å kritisere russeren for valginnblanding. Putin fastholder at Russland verken har eller kommer til å blande seg inn i amerikanske valg.