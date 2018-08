Gresk minister går av etter storbrann

utenriks

Kontoret til statsminister Alexis Tsipras opplyste fredag at Toskas' avskjedssøknad er godtatt.

Toska tilbød seg å gå av allerede i forrige uke. Hans oppgaver vil nå bli overført til innenriksminister Panos Skourletis, skriver ekathimerini.com.

Rundt 90 mennesker omkom som følge av skogbrannene som brøt ut utenfor Aten 23. juli.

Brannene gikk spesielt hardt utover feriestedet Mati ved kysten øst for Aten. Kraftig vind gjorde at brannen spredte seg svært raskt slik at mange mennesker ikke greide å komme seg unna i tide. Andre druknet da de forsøkte å svømme fra brannen og den kraftige røyken.

Den greske miljøvernministeren Giorgos Stathakis opplyste fredag at myndighetene vil begynne å rive over 60 ulovlige byggverk i Aten og omegn neste uke. Tiltaket kommer som en følge av den tragiske brannen.

