Israelske soldater skjøt demonstranter på Gazastripen

utenriks

Ytterligere 130 palestinere har fått andre skader i forbindelse med fredagens demonstrasjoner ved det tungt bevoktede gjerdet mot Israel, opplyser departementet ifølge nyhetsbyrået DPA.

25 år gamle Ahmed Yaghi ble drept av en skarpskytter øst for Gaza by, ifølge talsmann Ashraf al-Qudra.

Den israelske hæren opplyser at totalt 8.000 palestinere forsøkte å skade sikkerhetsgjerdet på fem ulike steder fredag. En israelsk stridsvogn åpnet ild mot en militærpost etter at en gruppe palestinere klarte å krysse en grensepost og kaste sprengladninger, før de vendte tilbake til stedet de kom fra, ifølge hæren.

Over 10.000 såret

Innbyggerne på den Hamas-styrte Gazastripen begynte i slutten av mars å holde ukentlige demonstrasjoner mot Israels beleiring og blokade. Israelske soldater stasjonert langs grensa har siden skutt og drept over 140 mennesker, de fleste av dem ubevæpnede demonstranter. Blant ofrene er også barn, journalister og helsepersonell.

Over 10.000 palestinere er også såret, tusenvis etter å ha blitt truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold.

Israel mener maktbruken er nødvendig for å beskytte landet mot det de mener er forsøk på å infiltrere landet. Israel har høstet krass internasjonal kritikk og anklages av menneskerettsorganisasjoner for overdreven maktbruk og mulige krigsforbrytelser som følge av voldsbruken.

Søreide kritisk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har sluttet seg til kritikken og kaller Israels maktbruk uakseptabel.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter, sa hun til NTB i mai.

Fredagens demonstrasjon skjer mens Egypt forsøker å mekle fram en våpenhvile mellom Israel og Hamas. Flere Hamas-ledere som lever i eksil, har reist inn i Gaza for å delta i interne konsultasjoner i forbindelse med forhandlingene. Noen av disse lederne deltok i fredagens protester.

Blokaden av Gazastripen har vart i elleve år og ble innført av Israel og Egypt etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene og tok kontroll over den lille palestinske enklaven.

Nytt aktivistskip på vei

Torsdag besluttet Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman å stanse all frakt av drivstoff og gass til Gazastripen gjennom å stenge grensestasjonen Kerem Shalom. Tiltaket er straff for at palestinere har sendt brennende drager og ballonger mot Israel.

Aktivister har gjort flere forsøk på å bryte blokaden, som bidrar til å forverre den allerede alvorlige humanitære situasjonen på Gazastripen.

Fredag kveld seilte den svenskregistrerte aktivistbåten Freedom mot Gazastripen. Organisasjonen Freedom Flotilla opplyser at båten befinner seg 95 kilometer utenfor den palestinske kysten.

Sist helg ble det norskregistrerte aktivistskipet Kårstein fra Freedom Flotilla stanset og bordet av israelske marinesoldater da det forsøkte å bryte blokaden med medisiner og medisinsk utstyr i lasten. Fem norske aktivister ble fengslet, men er siden sluppet fri.

(©NTB)