To eldre kvinner omkom i brann på pleiehjem i Danmark

Brannen brøt ut på Farsøhthus pleiehjem like etter klokka 17.30 fredag. Da brannmannskapene kom fram, brant det i flere leiligheter. Situasjonen ble beskrevet som svært alvorlig, selv om brannmannskap greide å få kontroll over brannen.

– Det er meget, meget alvorlig. Fire boliger er berørt av brannen, men vi har fått den under kontroll, sa beredskapsdirektør Kasper Sønderdahl til Ekstra Bladet.

Mannskap fra to brannstasjoner ble satt inn i slukningsarbeidet, og legehelikopter og flere ambulanser rykket ut.

Det er opprettet et senter for pårørende. Flere krisepsykologer er også satt inn for å snakke med pårørende og ansatte.

– Det er dypt tragisk at to beboere er omkommet. Vi har vondt av de pårørende, sier helse- og omsorgssjef Søs Fuglsang i Norddjurs kommune.

Fuglsang roser videre de ansatte for å ha tatt godt hånd om beboerne i situasjonen etter brannen.

Pleiehjemmet er kommunalt. Det har 53 boliger fordelt på fem avdelinger, ifølge hjemmesiden.

Allingåbro ligger noen mil nord for Aarhus på østkysten av Jylland.