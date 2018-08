Nord-Korea kritiserer USA for sanksjonene

utenriks

USAs utenriksminister Mike Pompeo ba på ASEAN-møtet i Singapore lørdag det internasjonale samfunnet om å opprettholde presset mot Nord-Korea for å kvitte seg med atomvåpnene.

Han nevnte spesielt Kina og Russland og sa at USA har fått troverdig informasjon om at Russland bryter sanksjonene ved å tillate samarbeid mellom russiske og nordkoreanske firmaer og gi nordkoreanere arbeidstillatelse.

– Hvis dette er riktig, og vi har all grunn til å mene det, er dette klare brudd, sa Pompeo og viste til at sanksjonene ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd.

Ri kritiserer

Litt senere på det samme møtet svarte Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho med å si at USA hever stemmen for å beholde sanksjonene til tross for en rekke tiltak fra nordkoreansk side.

– Utålmodighet er ikke hjelpsomt for å bygge tillit. Ensidige krav vil skape mistillit i stedet for å gjenopprette tilliten, sa Ri.

Pompeo kom med sin oppfordring kort etter at en konfidensiell FN-rapport som viser at Nord-Korea ikke har avsluttet sitt atom- og missilprogram, ble oversendt FNs sikkerhetsråd.

Fortsetter atomprogrammet

Rapporten konkluderer blant annet med at nordkoreanske myndigheter på en rekke områder forsøker å komme seg rundt de mange sanksjonene landet er pålagt av FN.

Blant annet har de fortsatt å eksportere kull, jern, tekstiler, fisk og skalldyr i strid med sanksjonene, ifølge rapporten.

I rapporten heter det også at Nord-Korea omgår forbudet mot import ved å laste om raffinerte oljeprodukter fra skip til skip i rom sjø.

Trass i den spente tonen tok Pompeo en omvei under den offisielle fotograferingen på utenriksministermøtet for å hilse på Ri, og bilder viser de to som utveksler smil og noen ord.

Brev fra Trump til Kim

Senere overrakte Pompeo et brev fra president Donald Trump til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Brevet var et svar på et brev som Kim har sendt til Trump, men ingenting er kjent om innholdet i brevene.

På toppmøtet mellom Trump og Kim i Singapore i juni lovte Kim en «full og irreversibel atomnedrustning» i bytte mot diplomatiske relasjoner og opphevelse av sanksjonene.

Løftene var likevel lite konkrete og ikke mer enn Nord-Korea har lovet flere ganger før,

Trass i den nye tvilen om Nord-Koreas hensikter og handlinger virket Pompeo optimistisk og tror fortsatt at Nord-Korea vil innfri.

– En slik prosess vil ta tid, og det vet alle. Vi er fast bestemt på å gjennomføre, og det er også formann Kim, sa Pompeo.

(©NTB)