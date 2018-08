Røde Kors: Større risiko for overgrep etter katastrofer

utenriks

Økt arbeidsledighet, offentlige tjenester som kollapser og barn som kommer bort fra foreldrene under katastrofene, er faktorer som overgrepsrisikoen stiger i etterkant av katastrofene.

– Denne rapporten er viktig fordi den viser en trist trend som vi tidligere bare har observert, men ikke kunnet dokumentere – før nå, sier kjønn- og mangfoldskoordinator Lisa Akerø i Norges Røde Kors.

Rapporten hun omtaler baserer seg på intervjuer med 1.800 ofre for naturkatastrofer i landene Indonesia, Filippinene og Laos. Både kvinner og menn er blant de spurte.

I Laos svarte 47 prosent at de bekymret seg over en økning i barneekteskap. 32 prosent svarte at kvinner og barn følte seg truet som følge av mer vold i hjemmet. I Filippinene og Indonesia er disse tallene lavere, men Røde Kors ser generelt en negativ utvikling i katastrofeutsatte land.

– Rapporten stemmer veldig godt med det vi ser at skjer over store deler av verden. Overgrepene mot dem som bor i flyktningleiren i Cox’s Bazar er omfattende og grufulle, sier Akerø.

Akerø mener at bedre samarbeid mellom myndigheter og nødhjelpsorganisasjoner kan bidra til å beskytte katastrofeofre.

– Det gjør vi blant annet ved å sørge for trygge, godt opplyste tilfluktsrom med atskilte rom og toaletter for menn og kvinner, sier Akerø.

