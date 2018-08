Flere hus brant på øy i Göteborgs skjærgård

utenriks

En stor røyksøyle steg opp fra øya, og folk ble oppfordret til å evakuere umiddelbart.

– Det startet som en gressbrann og har siden spredt seg. Jeg har ikke helt oversikt over situasjonen, det er litt kaotisk akkurat nå, sa Daniel Lyckelid fra svensk redningstjeneste.

På direkte spørsmål kunne ikke Lyckelid svare på om alle husene var tømt for folk.

– Jeg kan ikke svare 100 prosent sikkert på det.

Noen timer senere ble det opplyst at brannen var under kontroll og at brannvesenet drev med etterslukning. Omfanget av ødeleggelsene er foreløpig ikke kjent. Mellom fem og ti hus brant, ifølge redningstjenesten.

Nødrakett

Brannen kan ha startet som følge av en nødrakett fra en båt.

– Vi har mottatt meldinger om at en nødrakett skutt ut fra en båt har gått inn på land og satt fyr på gress og annet, opplyste politiets pressetalsperson Hans Lippens.

Øya Björkö er drøyt fem kvadratkilometer stor, og det bor omkring 1.500 mennesker der. Bilder i svenske medier viste store mengder røyk som stiger opp fra en skog på øya.

Ulykke startet brann

Også utenfor Uddevalla, noen mil lenger nord, oppsto en brann i terrenget søndag.

Brannen startet med en trafikkulykke. To personbiler og en bobil var involvert i kollisjonen i 13-tiden.

Bobilen begynte å brenne, og flammene spredte seg raskt til terrenget. Noen timer senere meldte brannmannskapene at de ikke hadde kontroll og at slukningsarbeidet pågikk på fire fronter.

Evakuering

Kraftig røyk drev i retning Trollhättan, og myndighetene ba alle folk i området om å gå innendørs og lukke dører og vinduer og stenge ventilasjonsanlegg. En rekke personer ble i tillegg bedt om å evakuere.

På kvelden ble det opplyst at det ikke lenger var åpen ild i skogsområdet. Slukningsarbeidet var likevel ventet å pågå i flere dager.

Lenger nord i Sverige har flere områder vært rammet av store skogbranner i løpet av sommeren. En brann i nærheten Ljusdal var den største i landet i moderne tid.

Tørke og rekordhøye temperaturer har bidratt til spredning av flammene og skapt svært høy brannfare både i Sverige og Norge i sommer.

