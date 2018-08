– Storbritannia vil be Russland utlevere mistenkte i Skripal-saken

utenriks

Med henvisning til regjerings- og sikkerhetskilder skriver avisen at de to agentene mistenkes for å ha utsatt den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia for nervegiften novitsjok i Salisbury i mars.

De to ble funnet bevisstløse på en parkbenk og tilbrakte flere uker på sykehus før de til slutt ble utskrevet. I juli snublet ytterligere to personer over en beholder som antas å ha blitt brukt til å frakte nervegiften i, og en av de to døde få dager senere.

Verken regjeringskilder eller påtalemyndighet ønsket å kommentere innholdet i The Guardians sak da DPA kontaktet dem mandag kveld.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har vært betent etter giftangrepet. Storbritannia anklaget Russland for å ha stått bak, noe russerne har benektet kategorisk.

Det diplomatiske forholdet mellom de to landene kan forverre seg ytterligere dersom Russland nekter å utlevere de to agentene det er snakk om, og det er lite trolig at Russland vil gjøre dette, selv om de flere ganger har tilbudt seg å samarbeide med britene om etterforskningen av nervegiftangrepet.

President Vladimir Putin sa nei da britene ba Russland om å utlevere to russere som var mistenkt for å ha forgiftet den russiske avhopperen Aleksandr Litvinenko med polonium i 2006.

