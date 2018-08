SOHR: Kamper og bombing i Sweida sør i Syria tiltar

utenriks

Ifølge SOHR økte intensiteten i bombingen og sammenstøtene mellom de regimevennlige styrkene og islamistgruppen utover kvelden søndag og pågikk fremdeles natt til mandag.

– Regimet rykker framover nord og nordøst for Sweida-provinsen, ved siden av ørkensonen i den sørlige delen av provinsen, sier Rami Abdel Rahmane, leder for Syrian Observatory for Human Rights.

Militæroperasjonen er angivelig første del av en offensiv for å få IS ut av Badiya, en stor ørkenregion som strekker seg fra det sentrale Syria og østover til grensa til Irak, hvor IS fortsatt kontrollerer mindre områder.

Ifølge SOHR har en betydelig militærstyrke blitt sendt til området.

Kampene søndag kommer i kjølvannet av at Russland har mislyktes i å forhandle fram løslatelse av 30 sivile gisler. Disse er drusere, en religiøs minoritet, tatt til fange av IS i juli i en serie kidnappinger gjennomført i Sweida der mer enn 250 personer ble drept.

Søndag meldte det lokale nyhetsmediet Sweida24 at det første gisselet var drept, en ung mannlig student på 19 år. Blant de gjenværende gislene skal det være 14 kvinner og 16 barn. Det ble vist videoer av det som skal være halshoggingen av mannen.

(©NTB)