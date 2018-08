To døde og opptil 70 skadd i motorveiulykke i Italia

utenriks

Lastebilen var involvert i en trafikkulykke ved en avkjøring nær en motorveibru på ringveien rundt Bologna ved 14-tiden mandag. Et titall politifolk var på stedet der de dirigerte trafikk forbi ulykkesstedet. Lastebilen eksploderte, og brua raste delvis sammen. Eksplosjonen utløste en sjokkbølge som knuste vinduer i forretningsbygg og boliger i området rundt ringveien, skriver La Repubblica.

Flere av politifolkene ble skadd. Andre ble skadd av knust glass som fløy gjennom lufta etter at vinduer i nærliggende bygninger eksploderte, melder den private fjernsynskanalen Sky TG24.

Italiensk politi opplyste mandag ettermiddag at to personer er bekreftet døde og at mellom 60 og 70 ble skadd i ulykken. Noen av dem fikk alvorlige brannskader.

Eksplosjonen satte også biler som sto på parkeringsplassen utenfor en bilforhandler under ringveien, i brann.

Lastebilen fraktet ifølge nyhetsbyrået ANSA flytende petroleumsgass (LPG). Eksplosjonen utløste en ildkule og tykk svart røyk som var synlig fra store deler av byen.

Slukkearbeidet var vanskelig på grunn av den intense varmen i brannen, og brannvesenet måtte sette inn helikopter som hentet vann fra ei elv.

