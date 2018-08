Elfenbenskysten gir amnesti til tidligere førstedame og 800 andre

utenriks

Begrunnelsen for avgjørelsen er et ønske om nasjonal forsoning, blir det opplyst.

Ouattara og den tidligere presidenten Laurent Gbagbo havnet i voldelig konflikt etter valget i 2010. Gbagbo nektet å gå av etter å ha tapt valget, noe som resulterte i en konflikt der rundt 3.000 ble drept.

Gbagbo er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. En domstol i Abidjan frikjente i fjor kona Simone for de samme anklagene, men hun er likevel holdt fengslet for å «ha satt nasjonens sikkerhet i fare».

Den tidligere førstedamen skal «snart løslates», opplyser nå myndighetene i Elfenbenskysten.

Lida Kouassi og Assoa Adou, begge tidligere ministre og viktige politiske støttespillere for Laurent Gbagbo, er blant de andre som får amnesti.

