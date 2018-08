Medvedev advarer NATO mot å gi medlemskap til Georgia

utenriks

– Det vil kunne utløse en forferdelig konflikt. Det er helt uforståelig at noen kunne ønske noe slikt, sier statsministeren i et intervju med russisk radio.

Ti år har gått siden krigen mellom Russland og Georgia over utbryterprovinsen Sør-Ossetia, som fant sted da Medvedev var president.

7. august 2008 forsøkte georgiske styrker å drive russiske soldater ut av Sør-Ossetia. Russland hevdet at soldatene var der for å beskytte den russiske majoriteten i provinsen, mens regjeringen i Tblisi kalte det en invasjon.

De georgiske styrkene ble nedkjempet i løpet av dager, og EU fikk i stand en våpenhvile. Da konflikten var over 12. august, lå flere hundre døde tilbake.

Krigen kunne ha vært unngått, sier Medvedev i intervjuet med radiostasjonen Kommersant FM.

– Den var ikke uunngåelig, mener han.

Georgia har i årevis forsøkt å bli medlem av EU og NATO i håp om at dette skal gi det lille landet beskyttelse mot russisk aggresjon.

Under NATO-toppmøtet i juli ble det uttrykt støtte til medlemskap for Georgia, men det ble ikke kunngjort noen dato for når landet eventuelt kan bli en del av forsvarsalliansen.

(©NTB)