Nesten 250.000 fikk ikke stemt ved valget i Mali

Det var allerede kjent at påsatte branner, vold og trusler hadde hindret mange hundre valglokaler fra å holde åpent på valgdagen i Mali. Den offentlige uttalelsen kommer i kjølvannet av krav fra opposisjonen og EU om å komme med flere opplysninger rundt det omstridte valgresultatet.

Ifølge uttalelsen var det av ulike årsaker ikke mulig å avlegge stemme ved 871 stemmelokalene 21. juli. Til sammen kunne 245.888 personer ha avgitt stemme ved disse lokalene, som i hovedsak befinner seg i Timbuktu, Mopti og Segou. Tidligere har myndighetene sagt at 715 av landets omkring 23.000 stemmestasjoner ikke var operative på valgdagen.

43 prosent stemte

Åtte millioner maliere var stemmeberettiget før årets valg, men bare omkring 43 prosent skal ha brukt stemmeretten, noe som er rekordlavt for Vest-Afrika.

De tre største opposisjonskandidatene kunngjorde for øvrig søndag at de går til sak i Malis forfatningsdomstol med anklager om valgfusk etter at president Ibrahim Boubacar Keitas tok en overlegen seier i første runde av valget.

Ny valgrunde

Verken president Keita, hans utfordrer Soumaïla Cissé eller noen andre fikk imidlertid mer enn 50 prosent av stemmene, som er nødvendig for å vinne i første valgrunde. Mens 71 år gamle Keita, som håper på å bli gjenvalgt, fikk 41,4 prosent av stemmene i første runde, fikk 68 år gamle Cissé 17,8 prosent av stemmene. Dermed blir det ny valgrunde, søndag 12. august.

Mali har det siste tiåret opplevd militærkupp og et tuareg-opprør i nord, der militante islamister fra al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) rykket inn og tok kontroll over flere byer i 2012, blant dem Timbuktu.

Med fransk militærstøtte ble byene gjenerobret året etter, men islamistene kontrollerer fortsatt store deler av det nordlige Mali, der de har innført sharialover.

