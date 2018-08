Søreide vil ikke tie om menneskerettighetene i Saudi-Arabia

utenriks

Saudi-Arabia ga mandag Canadas ambassadør i landet 24 timer til å pakke.

Bakgrunnen var kritikk fra Canadas utenriksminister Chrystia Freeland, som krevde løslatelse av menneskerettighetsaktivister i Saudi-Arabia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har ved flere anledninger i sommer kritisert menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, blant annet fengslingen av kvinneaktivister.

– Jeg er kjent med den saudiarabiske reaksjonen på den canadiske uttalelsen om arrestasjonene av menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia. Vi vil sammen med nærstående land snart motta mer informasjon fra våre canadiske kolleger i Riyadh om denne saken, sier Søreide til NTB.

Ser en annen vei

Amnesty International oppfordrer verdenssamfunnet, spesielt land som USA, Frankrike og Storbritannia som har en viss innflytelse over Saudi-Arabia, til å ta til orde mot regimet i Riyadh for å få slutt på «det drakoniske angrepet på og målrettede undertrykkelsen av menneskerettighetsforsvarere i landet».

– Verden kan ikke fortsette å se en annen vei mens denne ubarmhjertige forfølgelsen av menneskerettighetsforsvarere i Saudi-Arabia fortsetter, sier Amnestys kampanjeleder i Midtøsten, Samah Hadid.

Tar jevnlig opp

– Norge tar jevnlig opp menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia med landets myndigheter, sier Søreide.

– Senest i juni tok Utenriksdepartementet opp arrestasjonene av personer som arbeider for å styrke kvinners rettigheter med saudiarabiske myndigheter. Utviklingen rundt disse sakene følges tett fra norsk side, sier hun.

Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman, som regnes som det autoritære kongedømmets de facto leder, har lovet omfattende reformer, blant annet flere rettigheter for kvinner. Et spill for galleriet, mener aktivister.

– Saudi-Arabia tillater ikke engang folk å gi uttrykk for støtte til dem som er fengslet, konstaterer lederen for Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten, Sarah Leah Whitson.

Får følger

Som en følge av striden med Canada stanser Saudi-Arabia nå også alle stipendordninger som rundt 8.000 saudiarabiske studenter i landet har kunnet nyte godt av.

Det statlige flyselskapet Saudia stanser også alle flygninger til og fra Toronto.

Det hersker også stor usikkerhet om en stor kontrakt om kjøp av våpen og militært materiell for nærmere 100 milliarder kroner fra Canada, en avtale som ble inngått i 2014, men som ennå ikke er sluttført.

(©NTB)