Arabiske israelere krever ny nasjonalstatslov annullert

Nasjonalstatsloven som ble vedtatt i juli, fratar blant annet arabisk status som offisielt språk og nevner ikke demokrati eller likhet med ett ord. Loven ble vedtatt 19. juli med 62 mot 55 stemmer og inngår i det som i praksis er Israels grunnlov. Rettighetsgruppa Adalah slår fast at loven må annulleres fordi den er en «rasistisk lovgiving som strider mot alle normer i folkeretten».

Nasjonalstatsloven befester at Israel er en jødisk stat og at «retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk», noe som blir møtt med sterk kritikk fra særlig drusere og arabere, minoriteter i landet. Statsminister Benjamin Netanyahu har imidlertid forsvart loven og sagt at den ikke truer minoritetenes rettigheter, men at den sikrer at Israel forblir jøders hjemland og et jødisk demokrati.

Adalah opplyser at de sender inn underskriftskampanjen på vegne av arabisk-israelske lovgivere og andre arabisk-israelske grupperinger.

– En lov som nekter palestinerne deres sivile borgerrettigheter i deres eget hjemland, er rasistisk, kolonialistisk og urettmessig, heter det i teksten grupperingene stiller seg bak.

Palestinere med israelsk statsborgerskap utgjør 20 prosent av Israels befolkning. Rundt 130.000 israelere er drusere. Minoriteten har hatt en spesiell status siden 1950-tallet, da de begynte å avtjene obligatorisk verneplikt i den israelske hæren.

