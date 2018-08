Colombias nye president vil endre fredsavtalen med FARC

utenriks

Duque har tidligere markert seg som kritisk til deler av fredsavtalen fra 2016. Ved innsettelsen tirsdag viste han ingen tegn til å ha endret holdning.

– Vi vil innføre korrigerende tiltak for å sikre at ofrene får sannheten, rettferdighet som står i forhold til urett som er begått, sikre at de får oppreisning – og at fortiden ikke gjentar seg, sier Duque om FARC-avtalen.

Tidligere har han kritisert at ti medlemmer av FARC ble gitt plasser i kongressen. Han har uttalt at ingen burde få delta i politikken før de har sonet for eventuelle kriminelle handlinger da kan ha begått. Duque har også reagert kraftig på opprettelsen av en overgangsdomstol for tidligere geriljamedlemmer og soldater for forbrytelser begått under konflikten, og ment at disse gruppene burde ha sakene sine opp for ulike domstoler.

Hard linje mot ELN

Under innsettelsen gjentok Duque budskapet om at han har til hensikt å kjøre en hardere linje overfor Colombias siste aktive gerilja, ELN

Colombias regjering og den marxistiske geriljagruppen har i lang tid forsøkt å forhandle seg fram til en fredsavtale i kjølvannet av avtalen som ble inngått med den langt større geriljagruppen FARC i november 2016.

I forrige uke endte avtroppende president Juan Manuel Santos og ELNs samtaler uten enighet, og lørdag kidnappet ELN seks personer, inkludert tre politifolk og en soldat. Senere har ELN bedt om å få løslate gislene i trygge omgivelser fordi området de har oppholdt seg i, er preget av konflikt mellom væpnede kriminelle grupper.

Duque har vært svært kritisk til at Santos har forhandlet med ELN, og mener at geriljaen burde ha forpliktet seg til å legge ned våpnene før de fikk komme til forhandlingsbordet.

Seremoni

Duque blir Columbias 60. president og den yngste i landet noensinne. Den 42 år gamle trebarnsfaren avla ed i nærvær av overhusets leder Ernesto Macias sent tirsdag kveld norsk tid, under en seremoni utenfor kongressbygningen på Bolivar-plassen i Bogotas sentrum.

Rundt 3.000 gjester var til stede under seremonien, blant dem ti latinamerikanske statsoverhoder. Mer enn 12.000 politifolk var utplassert for å sikre ro og orden rundt innsettelsen. Bruk av droner var forbudt, etter det angivelige droneangrepet mot Venezuelas president Nicolás Maduro under en tale lørdag.

Marta Lucia Ramirez ble tatt i ed som Colombias første kvinnelige visepresident.

Duques utplukkede statsråder var også til stede under seremonien. Hans regjering består av åtte kvinner og åtte menn.

Streng linje

Duque vant i juni presidentvalget med en oppslutning på 54 prosent. Venstreorienterte Gustavo Petro fikk 41,8 prosent av stemmene. Der Petro understreket viktigheten av å sikre fredsprosessen, ønsker Duque å endre på deler av avtalen som førte til at FARC la ned våpnene i 2016. Det har ført til frykt for at tidligere FARC-soldater skal slutte seg til andre geriljagrupper.

I juni hadde imidlertid Colombia-ekspert Stein Andreas Sæther liten tro på at selve fredsavtalen skulle bryte sammen.

– Det er viktig å huske på at det ikke er noen umiddelbar fare for at FARC igjen skal gripe til våpen. FARC-lederne gjorde det før valget klart at de uansett resultat ikke vil gjøre det, sa professoren ved Universitetet i Oslo til NTB den gang.

Foruten løftene om å sikre rettferdighet for FARC-geriljaens ofre har Duque lovet å slå hardt ned på kriminalitet, væpnede gjenger og korrupsjon. Den konservative politikeren ønsker også å senke skattenivået for bedrifter.

